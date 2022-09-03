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Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 863 milyon 237 bin dolarlık ihracat yapıldı

AA

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 863 milyon 237 bin dolarlık ihracat yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2022 Ocak-Ağustos döneminde 863 milyon 237 bin 686 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 8 ayında, Trabzon'dan 619 milyon 50 bin 380, Rize'den 157 milyon 582 bin 775, Gümüşhane'den 46 milyon 41 bin 349 ve Artvin'den de 40 milyon 563 bin 183 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş yaşandığına işaret eden Kalyoncu, Rize'nin ihracatında yüzde 25, Gümüşhane'nin ihracatında yüzde 8, Artvin'in ihracatında ise yüzde 11 artış görüldüğünü vurguladı.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 299 milyon 46 bin 309 dolarla fındığın geldiğine dikkati çekti. Buna göre, ikinci sırada 136 milyon 667 bin 837 dolarla madencilik ürünleri, üçüncü sırada 133 milyon 585 bin 436 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 121 milyon 277 bin 89 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, beşinci sırada ise 28 milyon 98 bin 94 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi yer aldı.

Bölgeden yılın 8 ayında 132 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya olduğunu bildirdi.

Kalyoncu, Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 35 artış yaşandığını, İtalya ve Almanya'ya ihracatta ise fındık sektöründe talebin daralmasından kaynaklı düşüşler görüldüğünü vurguladı.

Peru, Vietnam, Danimarka, Beyaz Rusya, Japonya, Mısır ve Şili'ye yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığını da belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak aralarında İrlanda, Slovenya ve Zambiya'nın da bulunduğu 13 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini anlattı.

Kalyoncu, dünyanın, özellikle de gelişmiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarının içinde bulunduğu enflasyon çıkmazı neticesinde resesyon beklentisinin arttığına ve talep daralması yaşandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız, dışarıda talep daralması ve pazar kaybetme endişeleriyle mücadele etmeye çalışırken içeride de finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşanmakta, kur dalgalanmaları ve paritenin istikrarsızlığı nedeniyle önünü görememekte ve son enerji zamları ile birlikte ne yapacağını şaşırmış vaziyette rekabet imkanlarını kaybetmemek için amansız bir mücadele vermektedir. Bu kapsamda, sanayici ve ihracatçının kullandığı enerji giderlerine yapılan yüksek oranlı zamların rekabet imkanlarımızı yok etmesine müsaade edilmemeli. İhracatçımızın acilen finans ve enerji giderleri yönünden desteklenmesi sağlanarak yeni rekabet avantajı kazandırılmalıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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