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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililere hitap etti:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililere hitap etti:

TRABZON (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nı biz, 6'lı masa gibi restoranlarda, parti genel merkezlerinde yemek yiyerek kurmadık. Biz Cumhur İttifakı'nı Genelkurmay'ın önünde, Kızılay'da kurduk 15 Temmuz gecesi." dedi.

Yıldırım, Of ilçesindeki bir restoranda düzenlenen, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'de muhalefetin ekonomi üzerinden tutumunu da eleştiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen sandık istiyorlar. Arkasından ekliyor, sanırsınız ki 'Doğalgazı şöyle halledeceğim, domates, biber, patlıcanın da fiyatını da şu şekilde düşüreceğim' diyecek. Onu da demiyor. 'Demirtaş niye içeride? Osman Kavala niye serbest bırakılmıyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını niye uygulamıyorsunuz?' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını Fransa, Almanya, Yunanistan işine gelmediği zaman uygulamaz ama Türkiye uygulamadığı zaman kabahatlidir. Demirtaş niye içeride? Ortadaki gerekçe, ekonomik nedenden maksat içerideki biri PKK'nın lideri, şuradaki Eren'in katillerinin başkanı, diğeri de Türkiye'yi yakan yıkan gezi hadiselerinin organizatörü. Sanırsın ki bunları camiden akşam namazından aldılar. Masum bunlar, hiç kabahatleri yok."

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Türkiye'nin yanında olmak değil, karşısında olmak anlayışı getirdi." ifadesini kullanarak, "Göğsüne Mustafa Kemal'in rozetini takacaksın, kolunda PKK ile beraber yola gideceksin. CHP kimliğiyle kendini gizleyen bir siyaset var. Ben PKK'dan korkmam, HDP'den de korkmam. Niye? Adam açık. Kimden korkarım? CHP ve İYİ Parti'den korkarım. Çünkü onlar kendini gizliyor. Zamanı geldiği zaman ihsas-ı reyini ortaya koyuyor." diye konuştu.

- "Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Cumhur İttifakı'nı biz, 6'lı masa gibi restoranlarda, parti genel merkezlerinde yemek yiyerek kurmadık. Biz Cumhur İttifakı'nı Genelkurmay'ın önünde, Kızılay'da kurduk 15 Temmuz gecesi. Çıplak ellerle tanklara saldırdık, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün önünde şehitler verdik. Cumhur İttifakı orada kuruldu. 'Bonfile mi, et mi, balık mı yersin?' derken değil, kurşun yerken kuruldu bu ittifak. Bunun arkasında iki cesur yürekli insan var, biri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli."

Seçimlerin yaklaştığına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adayımız net, kararımız belli. Karşı tarafımızda da '6'lı masa' diye adlandırılan bir siyasi ekip var. Bu ekibe baktığımız zaman, 15 Temmuz'da ortada olmayanlardır bunlar. O gece darbeden iyi sonuç alıp da Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı bekleyenlerdir. Cumhur İttifakı sahadadır, 'Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, devlet çökmesin, verdiğimiz oya sahip çıkalım' diye. Bunlar evlerinde televizyon seyredenler, kek yiyip, mısırlı parti yapanlardır."

Yıldırım, partililerden, Türkiye'nin, bölgenin ve İslam coğrafyasının geleceği için Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'a destek istediğini sözlerine ekledi.

Yaşar Yıldırım, toplantının ardından beraberindeki MHP MYK üyeleri Afşin Birben ve Yavuz Tellioğlu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve bazı ilçe başkanları ile esnafı ziyaret etti.

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