Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, sahalara daha da güçlenerek dönmeyi hedefliyor

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, sakatlıktan çok daha güçlenerek çıkacağını kaydetti.

Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni tanıyanlar bilir. Hep şükreder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım. Yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evelallah her şey daha güzel olacak. Sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.





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