Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde dün denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyündeki camide imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç (23), arkadaşlarıyla dün akşam saatlerinde Arsin ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde sahilden denize girdi.

Kıraç, bir süre sonra akıntıya kapılarak denizde kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi ancak aramalara rağmen Kıraç'a ulaşılamadı.

Ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başlatıldı.

Aramalara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) de katılıyor.

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