Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir miktar metamfetamin ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar metamfetamin ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İ.H.B. ve B.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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