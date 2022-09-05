Trabzon, Bayburt ve Rize'deki okullarda uyum eğitimi başladı

TRABZON (AA) - Trabzon, Bayburt ve Rize'deki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okullara geldi.

Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Velilerden Şengül Ergan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen uyum eğitimi programının, güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Çocukların bu şekilde okula daha kolay adapte olabileceklerini ifade eden Ergan, "Okullar kalabalık oluyor. Şu anda daha sakin. Birinci sınıfların sakince okula gelmesi de heyecanlarını bastırıyor. Benim için güzel bir uygulama." dedi.

Vildan Akbağ da uygulamaya velilerin dahil edilmesinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene de ablası birinci sınıftı. Pandemi vardı, hiç okula falan girememiştik. Bu sene bir şeyleri beraber paylaştık, daha güzel oldu. Uyum eğitiminin faydalı olacağını düşünüyorum. Biz zaten çocuğu bir haftadır hazırlıyoruz. Ön hazırlığını evde yaptık, şimdi okulda devamı geliyor. Gayet güzel." diye konuştu.

Birinci sınıfa başlayan oğlunu sakinleştirmeye çalışan Fatma Zafer ise oğlunun çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Anasınıfına da gelmişti ama nedense çok üzüldü. Ben de çok heyecanlandım." ifadesini kullandı.

- Rize

Rize'de de anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimine başlandı.

Eğitim kapsamında il genelinde 77 ilkokulda 4 bin 513 birinci sınıf, 21 anaokulunda ise 4 bin 563 öğrenci uyum eğitimine katılıyor.

- Bayburt

Bayburt'ta ilkokul birinci sınıf ve anaokuluna başlayan öğrenciler ve aileleri heyecan yaşadı.

İl genelinde bir hafta süreyle 1050 anasınıfı, 970 ilkokul birinci sınıf olmak üzere 2 bin 20 öğrenciye uyum eğitimi verilecek.

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