Ortahisar Belediyesi Kıbrıs'ta düzenlenen etkinlikte stant açtı

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesinin, KKTC İskele Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kültürlerin Kaynaşması" etkinliğine katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikte belediyenin kurduğu standın, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğü vurgulandı.

Stantta, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Trabzon'a özgü gümüş işlemeli ürünlerin sergilendiği, ziyaretçilere el emeği, göz nuru ürünler hakkında bilgi aktarıldığı kaydedildi.​​​​​​

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