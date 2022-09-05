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Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

AA

Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynanan karşılaşmayı izlemek üzere Trabzon'a gelirken trafik kazası geçiren bir taraftarının hayatını kaybettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığımız FC Kopenhag karşılaşmasını izlemek üzere Yalova'dan şehrimize gelirken Akçaabat'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakıma kaldırılan taraftarımız Tahsin Göksal'ın bu sabah saatlerinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Göksal'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Tahsin Göksal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Trabzon'un Çaykara ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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