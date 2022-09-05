Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sağlık kontrolünden geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Fransız ekibi Lille'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni transfer Yusuf Yazıcı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutulduğu belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrolleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından milli futbolcunun fotoğraflarıyla birlikte "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi... Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı!" paylaşımı yapıldı.

2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova forması giymişti.





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