Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1112 gün sonra galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyete hasret kaldı.
Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.
- Kadrosunu güçlendirdi
Trabzonspor, yeni transferlerini UEFA'ya bildirdi.
Bordo-mavili takımın yeni transferleri, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır, Marek Hamsik de Avrupa Lig maçlarında görev alabilecek.
- Avcı ile ilk peşinde
Trabzonspor, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.
- Oynadığı maçlar
Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.
Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyona veda etti.
- Trabzonspor'un Avrupa hasreti
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Maç
|Sonuç
|2022-2023
|Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off
|Trabzonspor-Kopenhag
|0-0
|2022-2023
|Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off
|Kopenhag-Trabzonspor
|2-1
|2021-2022
|UEFAKonferans Ligi 3. eleme
|Trabzonspor-Molde
|3-3
|2021-2022
|UEFAKonferans Ligi 3. eleme
|Molde-Trabzonspor
|1-1
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Trabzonspor-Roma
|1-2
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Roma-Trabzonspor
|3-0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)
|Trabzonspor-AEK
|0-2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Getafe-Trabzonspor
|1-0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Basel
|2-2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Krasnodar
|0-2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Krasnodar-Trabzonspor
|3-1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Getafe
|0-1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Basel-Trabzonspor
|2-0