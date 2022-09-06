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TMO, Türkiye genelinde 27 noktada fındık alımına devam ediyor

AA

TMO, Türkiye genelinde 27 noktada fındık alımına devam ediyor

TRABZON (AA) - GAZİ NOGAY - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye genelinde 27 noktada fındık alımını sürdürüyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine, bu yıl TMO'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10'uncu kez fındık alımıyla görevlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Temmuz'da Ordu'da 2022 yılı TMO fındık alım fiyatını tüm desteklerle birlikte levant kalite için 54 lira olarak ilan ettiğini, bu fiyatın üreticiler ve üretici temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Güldal, 1 Ağustos'ta yayımladıkları duyuruyla TMO'nun uygulayacağı alım fiyatlarını, randevuların alınabileceği tarih ile alım başlangıç tarihini üreticilerle paylaştıklarını anımsattı.

Güldal, buna göre 2022-2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogram başına 53 lira, levant kalite için 52 lira, sivri kalite için de 51 lira olduğunu dile getirerek, bu fiyatların yanında üreticilere kilogram başına 2 lira alan bazlı destek ile mazot ve gübre desteği de verileceğini söyledi.

Üreticilerin, 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevu almaya başladığını anlatan Güldal, şöyle devam etti:

"22 Ağustos'ta fındık alımlarına başladık. İlk etapta 12 noktada başladığımız alımlara 1 Eylül itibarıyla 27 noktada devam ediyoruz. Zamanla ihtiyaca ve talebe göre alım noktalarımızın sayısı 50'ye kadar çıkabilecek. Karadeniz'de fındık üreten illerimizde her yıl 50'nin üzerinde alım noktası açıyoruz. Bu sene de 50 farklı noktada 70'ten fazla ekiple fındık alım işlemine devam edeceğiz. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. 2022 yılında üreticilerimizin alım noktalarında kurutma kaynaklı mağduriyet yaşamalarının önüne geçilebilmesi için alımlarda uygulanacak maksimum rutubet oranını bu yıl yüzde 6,5'e çıkardık. Ayrıca üreticilerimiz alım noktalarımızda sıkıntı yaşamamak için ürünlerini birçok defa kamuoyuyla paylaştığımız alım kriterlerine uygun hazırlayarak getirmelidirler. Depolama kapasitemize de takviye yaptık."

Güldal, pazar günleri hariç haftanın 6 günü randevu sistemi ile fındık alımına devam ettiklerini, fındığını hasat edip kurutan üreticilerin alım noktalarına yoğun ilgi göstermeye başladığını belirterek, "Fiyat piyasaya göre oldukça iyi. Üreticilerimiz de açıklanan fiyattan duydukları memnuniyeti dile getiriyor ve gelinen süreçte fındık üreticilerinin TMO'ya karşı yoğun bir ilgisi var." diye konuştu.

Üreticilere çağrı yapan Güldal, "Üreticilerimiz mutlaka randevularını alsınlar ve randevu gününde ürünlerini getirsinler. Ayrıca rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstersinler. Sağlamlık, çürüklük ve yabancı madde oranlarına da dikkat etsinler. Biz TMO olarak hiçbir aksaklığa meydan vermeden alım sürecini başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Fiyatlar bakımından çok güzel"

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan depoya üreticiler tarafından getirilen fındıklar, numune alındıktan sonra, rutubet ve diğer kriterler açısından inceleniyor. Değerlendirmenin ardından üreticiye sunulan alım fiyatı kabul görürse de ürün teslim alınıyor.

Üretici İbrahim Hakkı Çebi, fındığını TMO'ya teslim etmeye getirdiğini belirterek, "TMO cinsine, kalitesine göre fındıklarımızı alıyor. Diğer arkadaşlara da tavsiye ederim. Fındık tüccarda 44 randıman veriyor, alıyor 35-36'ya kadar, 48'ten düşük yapıyor tüccar. TMO'nun durumu şu an iyi. Dışarıya göre daha iyi durumdayız. Fiyatlar bakımından çok güzel." dedi.

TMO'nun fındığı kalitesine göre aldığının altını çizen Çebi, şu değerlendirmede bulundu:

"Tombul fındık daha kaliteli olduğundan, 47-50 randıman verilen fındık güzel para yapıyor, 48 lira civarlarında alıyorlar. Sivri fındık var, 44-46 civarlarında, onun da kalitesine göre fiyat veriyorlar. Getirdiğimiz fındığı çok güzel değerlendiriyorlar. İçinde çürük var mı, siyah var mı onları seçiyorlar. Nem oranı yüzde 6'yı geçerse almıyor. Bozulabilir tabi, devletimize de yazık. Biz TMO'yu seviyoruz. Kalitesine, nemine göre alıyor, vatandaşı da mağdur etmiyor."

Mustafa Kemal Atasoy da tüccarlarla kıyaslama yaptıklarında TMO'nun fiyatlarından genel anlamda memnun olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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