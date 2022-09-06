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Karadeniz'de Arama, Üretim ve Süper Havza Düşüncesi Konferansı

AA

Karadeniz'de Arama, Üretim ve Süper Havza Düşüncesi Konferansı

TRABZON (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı 2023 yılının ilk çeyreğinde Türk topraklarına ulaştırmış olacaklarını belirterek, "Elbette Karadeniz'de yeni rezerv arayışlarımız da sürecek, projenin kapsamını genişletmeyi ve proje ömrünü daha da uzatmayı öngörüyoruz." dedi.

Bilgin, Dünya Petrol Jeologları Birliğince Trabzon'da bir otelde düzenlenen Karadeniz'de Arama, Üretim ve Süper Havza Düşüncesi Konferansı'nın açılışında, farklı ülkelerden Karadeniz konusunda geniş deneyime sahip yer bilimcilerin katıldığı etkinlikte, geniş Karadeniz havzasında hidrokarbonları keşfetme arayışında yollarını aydınlatacak bilgi, deneyim ve görüşleri paylaşma şansına sahip olacaklarını söyledi.

​​​​​​​En geniş lisans alanına sahip olan TPAO'nun, Karadeniz ultra derin deniz arama faaliyetlerinde her zaman baş aktör olduğunu ifade eden Bilgin, "Ancak 2019 yılının başında ezber bozan hamlenin adı operasyonel bağımsızlık kapasitesi ve teknoloji oldu. Bu noktadan itibaren, hızlandırılmış sismik işleme iş akışları ile birden fazla blokta en son sismik veri toplama teknikleri ve gelişmiş sismik görüntüleme kullanılarak, havzaya yönelik geleneksel arama yaklaşımını hızlandırmak mümkün olmuştur." diye konuştu.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfin üzerinden iki yıl geçtiğine ve hidrokarbon içeren birden fazla rezervuar içeren iki alanı ortaya çıkarmayı başardıklarına dikkati çeken Bilgin, bölgede 11 geliştirme kuyusu açıldığını ve bunlardan ikisinin Kanuni sondaj gemisi ile 5 potansiyel üretim aralığında başarıyla test edildiğini vurguladı.

TPAO'nun, Sakarya'nın tam saha geliştirmesinin ilk aşaması için sınıfının en iyi hizmet şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum ile keşfin üzerinden 12 ay geçtikten hemen sonra sözleşme imzaladığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Sakarya, gerçekten de dünyanın en uzun ve en derin deniz altı ankraj üretim sistemi olacak. Şu anda üretim boruları döşeniyor. Paralel olarak göbekler makaraya sarılıyor ve biz konuşurken inşaat gemilerine aktarılıyor. Karadeniz kıyısında, Trabzon'un 800 kilometre batısında yer alan Filyos'taki kara üretim tesisi, projedeki hiçbir faaliyetten geri kalmıyor. Örneğin toprak işleri, çelik montajı ve binalar zaten tamamlandı. Tedarik edilen ekipmanların montajı, borulama ve elektrik tesisatı işleri devam etmekte olup, tamamı kısa sürede devreye alınmaya hazır hale gelecektir."

Bilgin, TPAO'nun, Karadeniz'i 'süper havza'ya dönüştürmenin eşiğindeyken, dönüşümün TPAO'nun geleneksel yapısı içinde de yaşandığını ve kurumun kendisini, yalın, teknoloji odaklı ve profesyonelce yönetilen bir kuruluşa dönüştürdüğünün altını çizerek, kuruma ait ve kendi işlettiği 4 sondaj gemisi ile 3 yıl içerisinde 11 geliştirme kuyusuna ek olarak 14 derin su arama kuyusunun açılmasının, Karadeniz ve Doğu Akdeniz programlarında iyi iş yapıldığının kanıtı olduğunu vurguladı.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin, TPAO'ya yeni bir dinamizm de kazandırdığına işaret eden Bilgin, "Bir yandan kendi alanlarında son derece deneyimli olan personelimizin beceri setini genişletiyor diğer yandan da geliştirdiğimiz uluslararası çaptaki projelerle tersine beyin göçüne de ciddi bir katkı sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanında farklı projelerde görev almış Türk mühendisler, bugün Karadeniz'de kendi ülkelerinin prestij projesini gerçekleştirmek için yuvaya dönmüş durumdalar." dedi.

Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz havzasının bu büyük zenginliğini, Sakarya gazını, 2023 yılının ilk çeyreğinde Türk topraklarına ulaştırmış olacağız. Elbette Karadeniz'de yeni rezerv arayışlarımız da sürecek, projenin kapsamını genişletmeyi ve proje ömrünü daha da uzatmayı öngörüyoruz. Karadeniz, önümüzdeki on yıllar boyunca hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerimize ev sahipliği yapacak. Biz de kurum olarak Karadeniz'i daha iyi tanıma, bize sağladığı olanakları keşfetme, mavi vatanın zenginliklerini Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimine aracı kılma çabalarına elimizden geldiğince katkı vermek için azimle çalışıyoruz. Umarım gaz keşifleri, sadece bölgesel enerji iş birliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda genel bölgesel ekonomik ve siyasi istikrarın güçlendirilmesinde rol oynayacaktır."

Bilgin, kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eski bakan Berat Albayrak ile gece gündüz çalışıp emek harcayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, TPAO olarak aynı inanç ve azimle yola devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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