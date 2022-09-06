KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan halk sağlığına yönelik uyarılar:

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, sağlığı korumak için her düzeyde yapılabilecek şeyler olduğunu bildirdi.

Beyhun, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığının, sağlığı koruma ve geliştirmeyi amaçlayan bilim olduğunu belirtti.

Sağlığı korumak için her düzeyde yapılabilecek şeyler olduğunu vurgulayan Beyhun, bunlar içerisinde en etkili olanların hastalıklar gelişmeden alınabilecek önlemler olduğunu kaydetti.

Beyhun, önlemlerin yanı sıra hastalıkların erken tanısı ve erken tanıya yönelik sağlık taramalarının, insanların hastalıklarının düzeyleri ilerlemeden tanı konulmasına yardımcı olmak için uygulanması gerektiğine dikkati çekti.

İnsanların bazen koruyucu önlemlere yeterince dikkat etmediğinde ya da dikkat etseler bile hastalıklara ait veya kalıtsal bazı özellikler nedeniyle hastalanabildiklerini aktaran Beyhun, "Hastalandıklarında bile hastalıklarının daha da ilerlememesi, ağrılarının azalması ve daha kaliteli bir hayat sürmeleri için yine sağlık hizmetleri talep etmeleri gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Beyhun, "Sağlıklı olmak demek sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal yönden de iyilik haline sahip olmak demektir." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Sağlığı korumanın yanında sağlığı geliştirmenin çok önemli olduğu zaman içinde ortaya çıkmıştır. Sağlığı geliştirmek demek, mevcut sağlıklılık düzeyini artırmak demektir. Bunun için bireylerin yaşına ve sağlık durumuna uygun düzenli fizik aktivitesi yapması, sağlıklı beslenme davranışlarını artırması, sigara, alkol ve diğer madde bağımlılıkları gibi sağlığa olumsuz etki eden davranışlardan uzak durması, doğru bilgilere ulaşmanın yollarını öğrenerek sağlık okur yazarlığını artırması gibi sağlığı geliştiren aktivitelere önem vermesi gerekmektedir."

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