Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, 34 EHH 962 plakalı otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.

Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.





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