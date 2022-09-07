Akçaabat Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı.



İlçenin Yaylacık Mahallesi'nde inşa edilecek İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezinin yer alacağı Akçaabat Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve davetliler katıldı.



Vali Ustaoğlu, Türkiye'de her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok ciddi hizmetler yapıldığını söyledi.

Şehir hastaneleriyle birlikte ülkede sağlık alanında ciddi reformlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Ustaoğlu, Trabzon'un her zaman sağlık alanında öncü ve bölgenin lideri olduğunu belirtti.

Özellikle salgın sürecinde sağlık alanında tüm dünyada sıkıntılar yaşandığını anımsatan Ustaoğlu, "Ülkemizde yapılan bu yatırımlar meyvelerini özellikle pandemi sürecinde bir kez daha gösterdi ki Allah'a şükürler olsun o süreci en iyi şekilde atlatan ülkelerin başında geldik." dedi.



İl Sağlık Müdürü Usta ise 31 milyon lira maliyetli projenin 460 metrekare oturum alanına sahip, 3 bin 750 metrekare kapalı alanıyla 7 kattan oluşacağını aktardı.



Usta, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezinin de yer alacağı projenin 2023 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Milletvekilleri Günnar, Ayvazoğlu ve Cora ile Belediye Başkanı Ekim'in de konuşma yaptığı tören, protokol üyelerinin butona basarak projenin temeli atmalarının ardından sona erdi.



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