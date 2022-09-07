Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor

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TRABZON (AA) - Ülkelerindeki savaş nedeniyle Trabzon'da misafir edilen Ukrayna'daki futbol takımlarının altyapılarında forma giyen çocuklar, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mart ayında Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk ettiğimiz Ukrayna kafilesini, Trabzonspor'a yakışan şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Tesislerimizin tüm imkanlarından faydalanan genç sporcular, çalışmalarını teknik ekibimizle birlikte sürdürüyor."

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