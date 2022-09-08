AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Trabzon'da parti teşkilatıyla buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Trabzon'da parti teşkilatıyla buluştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Trabzon'da parti teşkilatıyla buluştu:

TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bazı muhalefet partilerince oluşturulan 6'lı masayı eleştirerek, "Bu yapı kurulduğu günden bugüne kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin ötesinde ortaya net veya ciddi bir vizyon koyamadı. Dolayısıyla değerler üzerinden değil makamlar üzerinden kurgulanmış olduğu gözüken bir yapıdır bu." dedi.

Partisinin il başkanlığında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen İleri, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da bir dizi ziyaret ve programlar yapacaklarını, özellikle gençlerle buluşacaklarını söyledi.

Türkiye'yi dolaştıkça, gençlerle bir araya geldikçe onların geleceğe umutla baktıklarını gördüklerini ifade eden İleri, gençlerin, gittikleri her yerde yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar birçok noktada AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, Türkiye'yi bu alanlarda hangi noktaya taşıyabileceğini sorduklarını kaydetti.

Gençlere güvendiklerini, onların da kendilerine güven duyduğunu vurgulayan İleri, "Biz görüyoruz ki her şeye rağmen, şu an maalesef kamuoyunu meşgul etmeye çalışan mandacı zihniyete rağmen bu ülkenin gençleri ümit dolu, cesaret dolu ve bizim geleceğimizin teminatı her zaman olduğu gibi gençlerimiz." diye konuştu.

Samsun'da yapılan TEKNOFEST KARADENİZ'e çok büyük bir ilgi olduğunu ve organizasyonu yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran İleri, bu tür organizasyonlarla gençler arasındaki inovasyon kültürünün geliştiğini ve birilerinin "Z kuşağı" olarak adlandırdığı gençlerin, "Biz TEKNOFEST kuşağıyız, biz Türkiye'nin teknolojik geleceğini inşa edecek kuşağız" dediğini vurguladı.

İleri, yaptıkları ziyaretlerde AK Parti teşkilatlarının enerjisinin çok yüksek olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "20 yıllık AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin kazanımlarını halkımıza tekrar hatırlatmak noktasında ve bu kazanımların önümüzdeki yüzyılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, Türkiye asrında nerelere varabileceğini anlatmak noktasında büyük gayret sarf ediyoruz. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki inşallah 2023 dönemecinde milletimiz bu kararlı yürüyüşüne Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecek." ifadesini kullandı.

- "Tahminimizden daha kısa bir sürede de dağılma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum"

Türkiye'de son dönemde pek çok alanda yapılan iyileştirmeleri anlatan İleri, "Tabi AK Parti hükumeti ve Cumhurbaşkanımız bu gibi icraatlarla meşgulken karşımızdaki muhalif yapıya da şöyle bir bakmak gerekiyor. Artık, herhalde 6+1 olarak tanımlayabileceğimiz ancak ömrü noktasında bizim de çok net bir şey göremediğimiz, tahminimizden daha kısa bir sürede de dağılma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

AK Parti'li İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapı kurulduğu günden bugüne kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin ötesinde ortaya net veya ciddi bir vizyon koyamadı. Dolayısıyla değerler üzerinden değil makamlar üzerinden kurgulanmış olduğu gözüken bir yapıdır bu. Bir vizyon etrafında toplanmaktan ziyade karşıtlık etrafına toplanmış oldukları için aslında siyasi bir yapı olarak tanımlamakta da güçlük çekiyoruz. Biz biliyoruz ki siyaset vizyon işidir, siyaset vizyonla yapılır, siyaset matematik işi değildir sadece. Bunları mutlaka onlara da hatırlatmak gerekiyor. Milletimiz bu süreci takip ediyor.

Bu yapı ortaya net bir vizyon koyamadığı için belki son 50-60 yıldır yaptıkları üzere benzer zihniyetlerin, manevi atalarından bahsediyorum, biraz ortalığı bulandırmak adına bir manipülasyon siyaseti ortaya koyuyor. Öncelikle bir süre devlet bürokrasisini adeta hukuksuzluğa teşvik ettiler, bir süre vatandaşlarımıza borçlarınızı ödemeyin çağrısı yaptılar, son olarak da KHK kapsamında uzaklaştırılanların tümünü birden geri alacaklarını iddia ederek aslında yargı kararlarıyla da çelişebilir noktaya geldiler. Tabi ki bunlar devlet ciddiyetiyle örtüşmeyen, bu milletin kadim devlet geleneğinde yeri olmayan söylemler. Bu anlamda siyasi söylem olarak nitelendirmek de oldukça güç."

İleri, son günlerde bu yapının manipülasyon siyaseti kapsamında tekraren "sizi yargılayacağız" söylemini getirdiğine dikkati çekerek, "27 Mayıs sürecini yaşamış bir ailenin evladı olarak ve bu davanın bir ferdi olarak çok net olarak söylüyorum ki onların bu sözleriyle bizim zihinlerimizde oluşturmak istedikleri çağrışımların biz gayet farkındayız ama onlar da şunu bilmelidirler ki, AK Parti bir dava hareketidir, AK Parti siyasetçileri ciddi siyasetçilerdir. Dile getirdikleri söylemler içerikleri itibarıyla ama bunun da ötesinde üslupları itibarıyla siyasi dilden ziyade nefret dilidir. Bizim ciddiye aldığımız bir dil kesinlikle değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İleri, toplantının ardından AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, İl Başkanı Sezgin Mumcu ve bazı partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da ilkokula başlayan çocuklar için şenlik düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da ilkokula başlayan çocuklar için şenlik ...
Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldüren sanığın ...
Trabzon´da kuraklığa karşı 18 yapay gölet
YEREL HABERLER Trabzon´da kuraklığa karşı 18 yapay gölet
Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak
YEREL HABERLER Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Çelik, Of'ta öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Çelik, ...
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Çaykara'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, ...
Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e ...
Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı
Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını ...
Akçaabat Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Akçaabat Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı
Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti
Trabzonspor, Macaristan´a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Macaristan´a gitti
Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı
YEREL HABERLER Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı
Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye geçmiş olsun ...
Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası ...
Trabzonsporlu Lahtimi trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Lahtimi trafik kazası geçirdi
KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan halk sağlığına yönelik uyarılar:
YEREL HABERLER KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan ...
Karadeniz'de Arama, Üretim ve Süper Havza Düşüncesi Konferansı
YEREL HABERLER Karadeniz'de Arama, Üretim ve Süper Havza Düşüncesi ...
TPAO Genel Müdürü Bilgin, doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER TPAO Genel Müdürü Bilgin, doğal gaz arama ve çıkarma ...
Trabzon'daki Atatürk Köşkü 20 Eylül'de tadilata alınıyor
YEREL HABERLER Trabzon'daki Atatürk Köşkü 20 Eylül'de tadilata ...
TMO, Türkiye genelinde 27 noktada fındık alımına devam ediyor
YEREL HABERLER TMO, Türkiye genelinde 27 noktada fındık alımına ...
Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek, 'saldırgan değil' raporuyla özgür
YEREL HABERLER Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek, 'saldırgan ...
Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.