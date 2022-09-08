Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde mevsimlik işçinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mevsimlik tarım işçisi olan eniştesi Saddam Duman'ı tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat Karamercan ve avukatı ile maktulün ailesi hazır bulundu. Ev hapsi ile yargılanan maktulün eşi Saliha Duman ise duruşmaya, Adilcevaz Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Bursa Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen maktulün kardeşi Ercan Duman, sanıklardan Saliha Duman'ın ölen abisinin eşi olduğunu ancak olaydan 6 ay önce ayrıldıklarını söyledi.

Olay günü abisinin evden dışarı çıktığını, bir süre sonra silah sesi duyması üzerine kendisinin de dışarı çıktığında ağabeyini yaralı halde yerde yatarken gördüğünü anlatan Duman, silahla vurulan ağabeyini araçla hastaneye götürdüğünü kaydetti.

Olaydan önce abisi ile karşı tarafın sosyal medya üzerinden birbirlerini tehdit ettiklerini duyduğunu belirten Duman, yengesi Saliha Duman'ın kendisine, ağabeyinin, bir akrabasıyla ilişkisi olduğunu söylediğini öne sürerek, "Ben buna inanmadım. Bununla ilgili ses kaydı da duymadım." ifadelerini kullandı.

Ev hapsi cezası bulunan sanık Saliha Duman da Adilcevaz Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmasında, eşinin bir akrabasıyla ilişkisi olduğunu ve bu yüzden kendisiyle tartıştıklarını söyledi.

Tartışma sırasında eşinin boğazını sıktığını, bunun üzerine karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Duman, eğer karakola gitmemiş olsaydı eşinin kendisini öldüreceğini iddia etti.

Tutuklu sanık Murat Karamercan ise eniştesi olan maktul Saddam Duman'ın sürekli sosyal medyadan kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, "8 yıldır Saddam'ın bizi tehdit ettiğini Ercan gördü. Hatta babam öldükten 2 gün sonra internetten oyun daveti gönderdiler. Alay eder gibi davrandılar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, olaydan 6 ay önce psikolojik tedavi görmeye başladığını ileri süren Saliha Duman'ın sağlık durumu hakkında rapor alınmasına, sanık Saliha Duman'ın öldürülen babasının dosyasının da dava kapsamında incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Bitlis'te yaşayan Mehmet Salih Karamercan, Aralık 2020'de damadı Saddam Duman'ın kardeşi Fettah Duman ile aralarında çıkan tartışma sonrası öldürülmüştü.

Olaydan bir süre sonra mevsimlik işçi olarak Trabzon'un Of ilçesine gelen Saddam Duman, 12 Ağustos 2021'de kayınbiraderi Murat Karamercan tarafından sokakta tabancayla vurarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Karamercan hakimlikçe tutuklanmış, kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşi Saliha Duman ise konut terk etmeme şartıyla salıverilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya geçirildi
YEREL HABERLER Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya ...
AK Parti'li İleri: Gençlerimiz Türkiye'nin teknolojik geleceğine de sahip çıkıyor
YEREL HABERLER AK Parti'li İleri: Gençlerimiz Türkiye'nin teknolojik ...
Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren sanığa ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Trabzon'da parti teşkilatıyla buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Trabzon'da ...
Trabzon'da ilkokula başlayan çocuklar için şenlik düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da ilkokula başlayan çocuklar için şenlik ...
Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldüren sanığın ...
Trabzon´da kuraklığa karşı 18 yapay gölet
YEREL HABERLER Trabzon´da kuraklığa karşı 18 yapay gölet
Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak
YEREL HABERLER Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Çelik, Of'ta öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Çelik, ...
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Çaykara'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, ...
Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e ...
Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı
Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını ...
Akçaabat Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Akçaabat Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı
Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti
Trabzonspor, Macaristan´a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Macaristan´a gitti
Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı
YEREL HABERLER Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı
Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye geçmiş olsun ...
Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası ...
Trabzonsporlu Lahtimi trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Lahtimi trafik kazası geçirdi
KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan halk sağlığına yönelik uyarılar:
YEREL HABERLER KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan ...
Karadeniz'de Arama, Üretim ve Süper Havza Düşüncesi Konferansı
YEREL HABERLER Karadeniz'de Arama, Üretim ve Süper Havza Düşüncesi ...
TPAO Genel Müdürü Bilgin, doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER TPAO Genel Müdürü Bilgin, doğal gaz arama ve çıkarma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.