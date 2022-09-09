Trabzon Havalimanı'nın fiziki şartlarının iyileştirilmesi talebi

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, geçen ay günlük ortalama 17 bin 200 yolcunun yararlandığı Trabzon Havalimanı'nın fiziki şartlarının bir an önce iyileştirilmesini istediklerini bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Havalimanı'na Ocak-Ağustos 2022'de gelen dış hat yolcu sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 234 artarak 546 bin 267'ye ulaştığını belirtti.

Trabzon Havalimanı'nın tarihinin en yoğun dönemlerinden birini geride bıraktığını ifade eden Hacısalihoğlu, "Ağustosta 3 bin 565 uçağın geldiği Trabzon Havalimanı'nda iç hat uçuş sayısı 1724, dış hat uçuş sayısı ise 1841 olarak gerçekleşti. Aynı ayda 516 bin 150 yolcu trafiği gerçekleşti. Yılın 8 aylık dönemindeki yolcu sayısı da 2 milyon 238 bin 74 oldu." şeklinde bilgi verdi.

Hacısalihoğlu, ağustosta günlük ortalama 17 bin 200 yolcunun yararlandığı Trabzon Havalimanı'nın fiziki şartlarının bir an önce iyileştirilmesini, yeni, modern ve gelecek yılların ihtiyacı da göz önünde bulundurularak planlanacak terminal binası inşaatına bir an önce başlanması gerektiğini vurguladı.

Havalimanının artan turizm hareketine bağlı hızla yükselen yolcu ve uçak trafiğini karşılayacak fiziki şartlara acilen kavuşturulması gerektiğini anlatan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Sektördeki üyelerimizden bize gelen bilgiler ışığında, iç hat yolcu salonu ve dış hatlar terminalinin yaz aylarındaki yoğunluğu kaldıramadığını, bagaj bantlarının, kontuar sayısının yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiziki şartların iyileştirilmesi için de yeni bir terminal binasının inşası, aprondaki park alanlarının artırılması öncelikle konular olarak ele alınmalıdır. Bu konuda çalışmaların planlandığı konusunda duyumlarımız var. Bu çalışmaların en kısa sürede başlatılmasını bekliyoruz."



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