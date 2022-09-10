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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arsin ilçesinde uyuşturucu imal etmek için kenevir yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine F.A, A.A. ve K.D'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Narkotik arama köpeği "Atlas"ın da yer aldığı aramalarda, 13 kök Hint keneviri, 784,66 gram kubar esrar, 20,40 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, çok sayıda şeffaf poşet, 3 kuru sıkı tabanca, 15 mermi ile 2 bıçak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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