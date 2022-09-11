Trabzon'da iki kuzen kalp krizinden öldü

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TRABZON (AA) - Araklı ilçesinde kalp krizi geçiren kuzeni İsmail Yılmaz'ı hastaneye yetiştirmeye çalışan Hüsnü Yılmaz da kalp krizi geçirdi. İki kuzen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan İsmail Yılmaz (60), yemek yerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz'ın fenalaştığını gören amcasının oğlu Hüsnü Yılmaz (57), aracıyla kuzenini ambulansa yetiştirmek için yola çıktı. Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirdikten sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan 2 kuzen, kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüsnü ve İsmail Yılmaz'ın cenazeleri, ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yarın ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.









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