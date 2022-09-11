Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir iş yerine çarptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 AEL 514 plakalı otomobil bir iş yerine çarptı.

Çarpmanın ardından otomobil yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilde bulunan 2 kişiden biri kaçtı. Yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.