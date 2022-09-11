Trabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde, kalp krizi geçiren 2 kuzenin cenazeleri aynı gün defnedildi.

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi Muratdüzü mezrasında rahatsızlanan kuzeni İsmail Yılmaz ile (60) hastaneye yetiştirmeye çalışırken kalp krizi geçiren Hüsnü Yılmaz'ın (57) cenazeleri, aynı mahallede toprağa verildi.

İkindi namazına müteakiben mahallede kılınan cenaze namazının ardından 2 amcaoğlu, aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenazeye katılan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi de aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Dün yemek yerken kalp krizi geçiren kuzeni İsmail Yılmaz'ı, amcasının oğlu Hüsnü Yılmaz (57), aracıyla ambulansa yetiştirmek için yola çıktı. Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirdikten sonra fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan 2 kuzen, kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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