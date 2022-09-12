Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kaç Tilki Kaç"ı sahneleyecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kaç Tilki Kaç" oyununun prömiyerini bu hafta yapacak.

Jean De La Fontaine'nin yazdığı, Nurullah Kalkan'ın çevirisini yaptığı oyunun, dekor tasarımı Büşra Eroğlu Aydın, kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Salih Kerem Memişoğlu, koreografisi ise Köksal Ünal'a ait.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönettiği oyunda, Mahir Elvan, Sıla Ömeroğlu, Faik Gürbüzlü, Burhan Kurt, Oğuzhan Asak, Pelin Beğendi, Durulcan Yaman, Derya Hatipoğlu, Elif Epcimoğlu, Dilan Serinyel, Ensar Kaplan, Göknur Paslı, Ebru Karahasan, Ayşe Natır, Yasemin Nalçacıoğlu ve Aybüke Yılmaz Kurt rol alıyor.

Çocukların ağaç ve orman sevgisini arttırmak, var olan orman ve çevre koruma duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla sahnelenecek oyun, 15 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.