FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı

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TRABZON (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla aranan kişi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan E.Y. Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümünden ülkeye giriş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.









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