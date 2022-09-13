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Karadeniz'den 8 ayda 81,6 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

AA

Karadeniz'den 8 ayda 81,6 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

TRABZON (AA) - Karadeniz'den yılın ocak-ağustos döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 149 artarak, 81 milyon 645 bin 462 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, bölgeden yılın 8 ayında 14 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Bu dönemde Karadeniz'den 11 bin 183 ton Türk somonu dış satımı yapıldığını belirten Yıldırım, bu ihracattan 81 milyon 645 bin 462 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.

Yıldırım, bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 6 bin 243 tonluk ihracat karşılığında 32 milyon 810 bin 326 dolar gelir elde edildiğini aktararak, "Böylece yılın 8 ayında yapılan Türk somonu ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 79 değerde de yüzde 149 arttı." diye konuştu.

İhracatta pazar çeşitliliğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Bu dönem Rusya'ya yapılan Türk somonu ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 131 artarak 51 milyon 867 bin 465 dolara, Vietnam'a yapılan ihracat yüzde 97 artarak 14 milyon 74 bin 52 dolara ve Japonya'ya yapılan ihracat da yüzde 233 artarak 5 milyon 688 bin 488 dolara ulaştı."

Yıldırım, bölge ihracatının yüzde 48'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan da Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 8 ülkeye 5 bin 312 tonluk Türk somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 39 milyon 179 bin 130 dolar kazanç sağlandı. Kentten geçen yılın aynı döneminde de 4 bin 406 tonluk Türk somonu dış satımından 22 milyon 224 bin 868 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatı da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 21, değerde de yüzde 76 arttı.

Türk somonu ihracatının güzel gittiğine işaret eden Yıldırım, yıl sonu ihracatından beklentilerinin çok daha yüksek olduğunu vurguladı.



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