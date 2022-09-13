Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor

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TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor.

Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu 3 sezonun 6 haftalık dönemindeki en düşük performansı sergiledi.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonun 8. haftasından itibaren Trabzonspor'da göreve başlayan Abdullah Avcı ile 6 haftalık dönemde 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak çıkışa geçti.

Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yaşamadan yoluna devam etmişti.





- Bu sezona iyi başlamadı





Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca 3 yenilgi alırken bu sezon ise mağlubiyetlerle erken tanıştı.

Bordo-mavililer, geçen sezon 30 haftalık dönemde 2 yenilgi alırken bu sezon 6 haftalık dönemde 2 mağlubiyet yaşadı.





- 10 resmi maçta 4 galibiyet





Trabzonspor, bu sezon Süper Kupa, Avrupa ve Ligde 10 resmi müsabakaya çıkarken 4'ünde galip geldi.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Karadeniz ekibi, kupayı müzesine getirerek sezona başladı.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, evinde Atakaş Hatayaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 3. hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında dış sahada 5-2'lik farklı yenilgi yaşadı. 4. haftada Galatasaray ile evinde golsüz berabere kalan bordo-mavililer, 5. haftada HangiKredi Ümraniyespor'u İstanbul'da 1-0'lık sonuçla geçti, 6. haftada ise Adana Demirspor deplasmanında 3-2 kaybetti.

Ligde istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, geçen sezon 14 puan ve averajla Beşiktaş'ın gerisinde 6. haftayı 2. sırada kapatırken, bu sezon ise 6. hafta sonunda 10 puanla 8. sırada yer aldı.





- Avrupa'da galibiyeti yok





Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Avrupa'da galibiyet elde edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile eşleşen bordo-mavililer, ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olup kendi evinde 0-0 berabere kalınca gruplara katılma başarısı gösteremedi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarıyla devam eden Karadeniz ekibi, Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2 mağlup olarak gruba kötü başlangıç yaptı.

Trabzonspor, Avrupa'da bu sezon 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.





- Mart ayından beri sıkıntılı





Trabzonspor, geçen sezon 12 Mart'ta Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından sıkıntılı bir dönem yaşıyor.

Bordo-mavililer, ligin 30. haftasında 3-2 kaybettiği Çaykur Rizespor maçıyla sezon sonuna kadarki periyotta oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 5 beraberlik gördü.

Bu sezon da 6 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, toplam söz konusu dönemdeki 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

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