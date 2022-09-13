Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin "Esiroğlu HES Projesi" jüri özel ödülü aldı

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Esiroğlu HES Projesi"nin, "2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nda jüri özel ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen "2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nın ödüllerinin sahiplerini bulduğu belirtildi.

Açıklamada, 45 üye belediyenin başvurduğu yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş'in yaptığı, projelerin sosyal sorumluluk, şehir planlama, sağlıklı yaşam ve sağlıklı çevre kategorilerinde yarıştığı aktarıldı.

Yarışmada, 143 projenin değerlendirilmeye alındığı vurgulanan açıklamada, değerlendirme sonucunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanıp faaliyete alınan "Esiroğlu HES Projesi"nin jüri özel ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.



- "Yıllık bütçemize katkısı 70 milyon lira"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin şehir adına büyük bir kazanım olduğunu bildirdi.

Tesisin doğa dostu olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Yapımında su rejimi ve yatağı değişikliği, tünel ve benzeri çevreye zarar verecek imalatlara yer verilmeyen tesisimiz sayesinde karbondioksit salınımını yıllık 9 bin 500 ton azalttık. Esiroğlu HES gibi yenilikçi projelere değer veriyoruz. Esiroğlu HES sayesinde yıllık 15 gigawatt gibi ciddi bir elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Yıllık bütçemize katkısı ise güncel fiyatlarla 70 milyon lira. Tesisimizin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmesi bizler için gurur vesilesidir."

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