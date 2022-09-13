Trabzon'da bir akademisyen "Atık" adlı performansıyla çevre kirliliğine dikkat çekti

TRABZON (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Trabzon'da "Renklerini Koruyarak Gelişen Şehir" konulu etkinlikte çevre kirliliğine dikkati çekti.

Çevresel sorunlar ve şiddet konularında farkındalık oluşturmak için zaman zaman farklı şehirlerde performans sergileyen Kavukcu, Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen "4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması"na katılmak üzere kente geldi.

Kavukcu, bitki, kağıt, ağaç parçaları, metal, oyuncak, plastik ve naylon atık malzemeleri yaklaşık 15 metrelik iple bir araya getirdi.

"Kuyruk" adını verdiği atıkların bağlı olduğu ipin ucunu omuzuna alan Kavukcu, Ayasofya sahilinde bir süre bu şekilde dolaştı.

Mehmet Kavukcu'nun, "Atık" adlı sessiz performansı vatandaşların dikkatini çekti. Performans, Kavukcu'nun naylon üzerine siyah boya ile "atık" yazması, kalan boyayı da üzerine dökmesinin ardından sona erdi.

- "Harcanan ve tüketilen her şey atığa dönüşüyor"

Kavukcu, performans öncesinde gazetecilere, atıklar üzerine tepki ve uyarı niteliğinde bir çalışma sergileyeceğini söyledi.

Performanslarını şiddet, terör ve toplumsal olaylar üzerine yaptığını vurgulayan Kavukcu, "Yaklaşık 10 yıldır farklı performanslar sergiliyorum. Burada, özellikle düşünmeden biraz da bencilce kullandığımız, attığımız ve gittikçe çöp dağlarını oluşturduğumuz bir dünyada sanatçı olarak bir uyarı mahiyetinde görev bildiğim için kendi bildiğim dil olan sanatı kullandım." dedi.

Kavukcu, atık konusunda insanların duyarlı olmadıklarına işaret ederek, "Çünkü düşünmeden rastgele harcıyoruz. Harcanan ve tüketilen her şey atığa dönüşüyor, atığa dönüşen her şey de dünyayı yok etmeye başlıyor." diye konuştu.

İnsanların bilinçsizce dünyayı yok etme çabası içerisinde olduğunun altını çizen Kavukcu, şunları kaydetti:

"Bunun farkında olmalıyız. Buna dikkat çekme amacıyla yapılan bir çalışma çünkü burada da atıklar, çöpler, hepsi bir arada. Kimi denizden çıkmıştır, kimisi evden atılmıştır, kimisi de yaşadığımız ortamda üretilen atıklardır. Ve bunlar doğayı yok ediyor. Doğanın yok olması demek, sadece bizim geleceğimiz açısından değil, özellikle çocuklarımızın geleceği açısından önem arz ediyor. Çocuklarımızın ve insanların geleceğini yok ettiğimiz bir duruma dikkat çekmek istedim."

Kavukcu, atık malzemelerden oluşturduğu kütleyi bir canavarın kuyruğuna benzettiğini vurgulayarak, "Dünyayı yiyip tüketen bir kuyruk ama bu kuyruğun içinde tüketim malzemeleri olduğu gibi doğanın da parçaları var. Ben de atılmış ve kesilmiş ağaç parçalarını, otları da içine yerleştirdim. Çöpler onu sarıp yiyip tüketiyor mantığıyla hareket ettim. Attığımız her şey doğayı yok ediyor. Atmosfere zarar veriyor dolayısıyla insana ve doğaya zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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