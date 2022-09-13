Trabzon'da artan ishal vakalarıyla ilgili Sağlık Müdürlüğünden açıklama

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TRABZON (AA) - Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte son günlerde sıklıkla görülen ishal vakalarıyla ilgili yapılan içme suyu analizlerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, halkın sağlıklı suya ulaşımı için Sağlık Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince kente içme suyu dağıtımı yapan tüm su depolarının dağıtım ağından belirlenmiş odak noktalarından günlük klor ölçümü, belirli aralıklarla da mikrobiyolojik ve kimyasal su analizleri gerçekleştirildiğini vurguladı.



Usta, özellikle yaz aylarında yapılan analizlerde halk sağlığını tehdit eden bir durum tespit edilmediğinin altını çizdi.



Halkın hem temiz deniz suyuna sahip hem de güvenli noktalarda denize girmeleri için ilgili kurumların ekiplerince uygun yüzme alanlarının belirlendiğine dikkati çeken Usta, bu noktalardan düzenli aralıklarla deniz suyu analizleri yapıldığını ve olumsuz bir sonuç çıkmadığını aktardı.



Usta, kentte son günlerde ishal vakalarının arttığı yönündeki iddialarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"İlimizde yaz aylarında tespit edilen ishal vakaları incelendiğinde öne çıkan en önemli sebeplerin şunlar olduğu görülmektedir. TİSKİ şebeke hattına bağlı olmayan, düzenli depo temizliği yapılmayan, klorlanmamış küçük müstakil su kaynaklarının kullanımı. Yüzme alanı olarak belirlenmemiş, suyu enfekte yerlerde denize girmek. Alışılmış yeme alışkanlığında meydana gelen ani değişiklikler, özellikle toplu ikramlar için hazırlanan yemeklerin uygun ortamda saklanılmaması. Artan bahçe işlerine bağlı yemek öncesi ellerin bol sabunla ve temiz su ile yıkanmaması. Bahçe meyvelerinin yıkanmadan tüketilmesi ve yaz aylarında çokça gidilen pikniklerde gıdaların uygun ortamda saklanılmaması, tavuk gibi mangalda pişirilen gıdaların tam olarak pişirilmemesi."

Usta, ishalden korunmak için şebeke suyu veya temiz olduğundan emin olunan sulardan başka su içilmemesi, denize girmek için düzenli analizleri yapılan yüzme alanlarının tercih edilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı ve taze gıda tüketilmemesinin de çok önemli olduğunu kaydetti.

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