Trabzon'da otomobilin tavan kısmına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelenerek takibe aldıkları C.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da kullanımıyla yapılan aramada, otomobilin tavan kısmına gizlenmiş 68 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.