Trabzon'da 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 6 yıl 2 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'nin bulunduğu adresi belirledi.

Gözaltına alınan M.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





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