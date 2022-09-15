Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli İşlemler Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kaydı bulunan V.E. yakalandı.

V.E'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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