Trabzon'da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.



Üzerinde de bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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