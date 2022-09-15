Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K, Y.Ö, M.Ö. ve E.K, düzenlenen operasyonla bulundukları ikametlerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.