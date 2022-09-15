Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 70 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 80 Umut Bozok), Gomez (Dk. 61 Abdülkadir Ömür- Dk. 80 Lahtimi)

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga (Dk. 84 Pankov), Kangwa, Sanogo (Dk. 59 Coulibaly), Srnic (Dk. 46 Katai), Bukari (Dk. 70 Nikolic), Pesic (Dk. 59 Mustapha)

Goller: Dk. 16 Hamsik, Dk. 68 Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 89 Nikolic (Kızılyıldız)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Kangwa (Kızılyıldız)

Sarı kart: Dk. 54 Sanogo, Dk. 84 Katai (Kızılyıldız) Dk. 50 Djaniny, Dk. 90 Eren Elmalı (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız ​​​​​​​takımını 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

64. dakikada Kızılyıldız'da ikinci sarı kartını gören Kangwa, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

68. dakikada Trabzonspor, skoru 2-0 yaptı. Bakasetas'ın pasında, ceza alanına giren Trezeguet'in sert şutunda top kaleci Borjan'ın sol üst köşesinden filelerle buluştu.

79. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sedye ile sahaya terk etti.

83. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Borjan, topu çeldi.

85. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Lahtimi'nin vuruşunda, top kaleci Borjan'da kaldı.

89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Mustapha'nın pasında, penaltı noktasının gerisindeki Nikolic, yerden düzgün vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

















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