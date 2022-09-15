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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından

AA

Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugün bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Bunu yakaladık diye düşünüyorum." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 2 maçta oyun anlamında eksikleriyle alakalı çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Maç öncesi teknik olarak eksikler üzerinden hem analizde hem pratikte çalışmalarla geri bildirim toplantısı yaptık. Rakibin de bazen 5'li karşılamasında da 4'lü karşılamasına da çalıştık, hazırlık yaptık. Oyuna rakip 5'li başladı. Özellikle son 2 maçta çıkardığımız analizlerde beklerimizin dengeli kompakt kalmasına sağladık. Topa sahip olarak rakibe baskı yaparak geçişte topun arkasına geçerek merkeze kenara yönlendirerek oyunun büyük bölümünü doğru oynadık. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra topa biraz daha fazla sahip olduk. Son 11-10 bölümde bize yakışmayacak bir gol oldu. Maç 11-10, 11-9 da olsa, 3-0, 4-0 olsa futbol anı he anı doğru oynamanız gerekiyor. Çünkü oyun sizi cezalandırıyor."

Geçen seneden şampiyon olan takım olduklarını ancak 5 sakat, 4 de takımdan ayrılan oyuncularının bulunduğunu dile getiren Avcı, şunları söyledi:

"Şampiyon takıma gelen oyuncuların duygusu oluyor, kendini ispat ederek bir an önce takıma katkı sağlamak istiyorlar. Duyguların karıştığı özellikle son 2 haftada kopmalar yaşadık. Son bölüm hariç oyunun genelinden çok memnunum. Bugün Avrupa Liginde tekrar varlığımızı hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftara da bugün bir teşekkür ediyoruz. Özellikle son zamanlarda yaratılan suni gündemde bana ekibime takıma destek oldular. Taraftarlarla bağımız çok güçlü. Bu şehrin enerjisi var, bunu pozitif yönde kullanalım. 3 gün sonra yoğun tempoda 12. maçımıza çıkacağız. Taraftarlar destek olsun kazanıp milli takım arasına nefes alarak girmek istiyoruz."

Bordo-mavili oyuncular ile kaybedilen iki maçtan sonra zihinsel ve iletişim olarak birebir ekibiyle birlikte görüşmeler yaptıklarını anlatan Avcı, "Takımın potansiyeli var. Bugün bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Bunu yakaladık diye düşünüyorum." dedi.

Avcı, takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi vererek, "Yusuf Yazıcı, pazar günü bizimle olmayacak. 'Risk almayalım' dedik. Önümüzdeki hafta itibarıyla takımla çalışmalara başlayacak. Larsen'in ise daha iç yan bağında problem vardı. Abdülkadir Ömür'ün mide sorunu oldu." dedi.

Karşılaşmada 1 gol atan, 1 asist yapan Trezeguet'in potansiyeli olan bir futbolcu olduğunu belirten Avcı, bugün varlığını hissettirdiğini kaydetti.




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