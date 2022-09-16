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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından

AA

Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un defans oyuncusu Vitor Hugo, "Rakibimize çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu deklare ederek, taraftarımızın önünde gayet moralli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hugo, maçta gayet iyi bir oyun ortaya koyduklarına inandığını belirterek, "Çünkü bugün sahada kazanmak için vardık ve uzun bir aradan sonra tekrar kazanmak için oynayacağımızı zaten biliyorduk. Eksik kalan noktalar vardı. Son maçlarımızda istemediğimiz hatalarımız vardı. Bu hatalarımızdan ders aldık. Bugün sahada hem hücumda hem de savunmada gayet kompakt bir oyun ortaya koyan bir takım olduğunu düşünüyorum. Rakibimize çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu deklare ederek, taraftarımızın önünde gayet moralli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takım kendi seviyesine henüz ulaşamadığının altını çizen Hugo, "Kısa bir süre içerisinde bu adaptasyonun tamamlanmasıyla birlikte gerçek oyunumuzu gösterebileceğiz. Bizim için çok iyi bir sezon olacak." dedi.


- "Doğru yolda olan bir takım görüyoruz."

Bordo-mavili futbolcu Marc Bartra da 90 dakikanın tamamında maçı domine eden bir takım oldukları değerlendirmesini yaparak, "Bugün çok iyi bir maç ortaya koyduk. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Hocalarımızla takım arkadaşlarımızla hep beraber üzüldük. Kendi eleştirimizi yaptık. Baktık nerelerde hata yapıyoruz, nerelerde daha iyi yapabiliriz ya da neler yapmamız gerekiyor. Bugün de gayet iyi bir oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İyi potansiyeli olan, doğru yolda olan bir takım görüyoruz." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü Gaziantep FK ile yapacakları maçla ilgili soru üzerine Bartra, "Yine üç puan için sahaya çıkacağımız bir maç olacak. Tabii ki biz yine maçı domine eden taraf olmak istiyoruz ama bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Hücum yaptığımız anlarda dahi akıllıca hücum etmeniz, takım halinde oynamanız, topa hakim olmanız gerekiyor. Trabzonspor gibi büyük bir takımdaysanız eğer bu formayı taşıyorsanız, sahaya çıktığınız her maçı kazanmak zorundasınız. Biz de bu maçı kazanmak için çıkacağız.'' diye konuştu.

Bordo-mavili savunma oyuncusu Larsen de galibiyet aldıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolü bizdeydi. Topu çok daha iyi değerlendirdik. Defansta da karşı takıma şans vermedik. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Bugün galibiyetin tadını çıkaracağız. Yarından itibaren de önümüzdeki maça odaklanacağız. Bugün yapmış olduğumuz güzel şeyleri tekrar etmeye çalışacağız. umarım daha iyisini yapacağız. daha da geliştireceğiz ve üç puanı alacağız."

Orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas da özellikle son maçların sonuçlarına bakıldığında zor bir maç olacağının bilincinde olduklarını söyledi. Maçta gayet iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Bakasetas, şunları kaydetti:

"Skor belki farklı olabilirdi. Özellikle son paslarda son dokunuşlarda biraz daha dikkatli olabilseydik bugün çok daha fazla gol üretme şansımız olacaktı. Kötü sonuçlardan sonra böyle sonuçlar almak bizim için çok önemliydi. Bizde bugün onu yaptık. Önümüzde bir maç var. o maçta bizim için çok önemli. Biz oynadığımız maçlarda birbirine adapte olmaya çalışan bir takımız ama bu adaptasyon için biraz zaman var. Aramıza çok katılan ve değişen oyuncularımız oldu. Bu oyuncuların da tabii ki zamana ihtiyacı olacak ama bu adaptasyon süreci bizim için asla bahane olmayacak. Biz kendimize baktığımızda sorumlulukları almayı istiyoruz. Bu sadece hocanın sorumluluğu değil. Takımdaki oyuncular olarak da bir sorumluluk varsa bu bizim sorumluluğumuz. Biz bunu bahane olarak görmüyoruz ama aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Onlar içinde zamana ihtiyaç olacak ama gelen arkadaşlarımızın takıma çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun içerisinde bunu zaten görüyoruz. Sezon içerisinde onların bize çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum."

Son maçların kötü sonuçları karşısında toparlanma sürecinde olduklarını vurgulayan Bakasetas, "Geçen sezona baktığımız zaman kazanmaya alışmış olan büyük bir takım var. Dolayısıyla bu takım sahaya kazanmak için çıkıyor. Geçen sene yaptığımız işe baktığımızda neredeyse sadece iki maç kaybettik ama hayatta en önemli olan şeyin reaksiyon olduğunu biliyoruz. Büyük takımlarda oynadığınız zaman hayatta da her zaman olan olaylara karşı sizin nasıl bir reaksiyon gösterdiğiniz önemli. Biz de bugün bunu başarmaya çalıştık. Çünkü baktığınızda kötü giden bir sonuç vardı ama biz bunu çevirebileceğimizi, çok yetenekli olduğumuzu biliyorduk. Dolayısı ile dünyanın bütün takımları böyle şeyleri yaşıyorlar. Bizim bu durumu yaşamamız kısa bir süreç oldu." şeklinde konuştu.

Bakasetas, hafta sonu karşılaşacakları Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "İyi bir maç çıkarabilmek bizim için çok önemliydi. Pazar günü de bunu yapmaya çalışacağız. Çok daha iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Sonrasında milli ara gelecek. Milli arada da eksik olan yönlerimize çalışma fırsatı bulacağız ve o dinlenme süreci ile beraber de çok daha iyi olacak." dedi.

Kendi performasını da değerlendiren Bakasetas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"On numara pozisyonu oynadığımı herkes biliyor. Bu bir sır değil. Benim isteğim her zaman kaleye yakın olmak, her zaman şut atabileceğim noktada olmak ama ben 8 numara pozisyonda da gayet iyi performans verebildiğimi ve Marek'in olmadığı durumlarda, sakat veya cezalı olduğu durumlarda takımın bana ihtiyacı olduğu durumlarda her zaman takımım için elimden geleni yapmaya çalışan, iyi performans vermeye çalışan, bunu da zaman zaman gösteren bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Tabii ki takımın nerede bana ihtiyacı varsa, nerede olmamı istiyorsa ben orada olurum. Hangi pozisyonda olduğu değil takımın bana nerede ihtiyacı olduğu önemli."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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