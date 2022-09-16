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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomotiv devlerine üretim yapan firmadan Trabzon'a ilave yatırım

AA

Otomotiv devlerine üretim yapan firmadan Trabzon'a ilave yatırım

TRABZON (AA) - Trabzon'da, otomotiv sanayi sektörü için diferansiyel, şanzıman ve motor aktarma parçaları üretilecek döküm fabrikası törenle hizmete alındı.

Vali İsmail Ustaoğlu, kentte yaklaşık 60 yıldır döküm sanayi sektöründe hizmet veren Hekimoğlu Döküm Sanayi AŞ tarafından Maçka ilçesinin Esiroğlu mevkisinde kurulan talaşlı imalat ve kataforez tesisinin açılış töreninde, tesisin hem Trabzon'a hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Firmanın kurucusu Celal Hekimoğlu'nun 60 yıl önce başlattığı hikayenin bugün ikinci kuşak temsilcileri tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Ustaoğlu, halihazırda 500 kişiye istihdam sağlayan ve üretiminin yüzde 90'dan fazlasını ihraç eden firmanın ekonomiye ve istihdama önemli katkı sağladığını vurguladı.

Ustaoğlu, yeni fabrikada 100 kişinin istihdam edileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Trabzon, bu ülkenin ekonomisine, bürokrasisine, siyasetine çok kıymetli evlatlar yetiştiren ve o değerli insanların ülkemizin veya dünyanın farklı noktalarında yaptığı hizmetlerle, yatırımlarla bu ülkenin ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayan bir il. Bu topraklarda büyüyen ve bu topraklara yatırım yapanlar bizim için çok özeldir. Ben bu açıdan Hekimoğlu ailesini tebrik ediyorum. Ayrıca bugüne kadar üstlenmiş oldukları sosyal sorumluluk projeleriyle de diğer alanlarda sağladıkları katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum."

- "Türkiye'nin ve Avrupa'nın her tarafına mal satıyoruz"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, motor tamiri yapan babası Celal Hekimoğlu'nun 60 yıl önce satın aldığı torna tezgahıyla başlayan serüveni kendilerinin sürdürdüğünü söyledi.

Firma olarak iki dökümhane tesisi ve bir lojistik merkezi, ayrıca iki yıl önce 1961 Trabzon Futbol Kulübü'nü kurduklarını anlatan Hekimoğlu, "Bugün de Allah'ın izniyle fabrikamızı üçleyerek talaşlı döküm fabrikamızı kuruyoruz. Şu an 3 kardeş birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de aile şirketlerinin ömrü 40-50 yıldır ama biz 60 yılı geride bıraktık. İnşallah daha uzun yıllar devam ederiz. Çocuklarımız da bizle çalışmaya başladı. Aile şirketiyiz ama kurumsal bir firmayız. Yaklaşık 500 çalışanımızla beraber üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hekimoğlu, yıllık 50 bin ton kapasitesiyle Türkiye'nin ilk 10 büyük döküm fabrikasından biri olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yeni fabrikamızda da yılda yaklaşık 500 bin otomotiv sanayisine direkt mamul ürün olarak, tırlara, otobüslere, kamyonlara direkt montaja gidecek parça üretiyoruz. 2021 yılında 43 milyon dolar ihracat yaparak Türkiye'de genelinde 627'nci firma olduk. Otomotiv sanayi sektöründe 61'inci olduk. Türkiye'nin ve Avrupa'nın her tarafına mal satıyoruz. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz ama ülke içine sattıklarımızın çoğu da yurt dışına gidiyor. Aslında sattığımız ürünlerin net olarak yüzde 95'i yurt dışına gidiyor. Avrupa'nın her tarafına, Amerika'ya, Avustralya'ya, Afrika'daki müşterimize ürün gönderiyoruz. Mercedes'e buradan parça yapıyoruz. 50 müşterimiz var Avrupa'da. Türkiye'de de Ford Otosan'a, Türk Traktör'e üretim yapıyoruz."

Hekimoğlu, artan enerji maliyetleri nedeniyle bu alanda yatırım yapma kararı aldıklarını, güneş enerjisi santrali kurmak için çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve diğer ilgililer tesisin açılışını gerçekleştirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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