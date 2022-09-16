Trabzon Valisi Ustaoğlu, 800 turistle kente gelen yolcu gemisini ziyaret etti:

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, dış hatlardan kente gelen yolcu sayısının bugün itibarıyla 325 bini, uçak sayısının da 2 bin 270'i geçtiğini belirterek, "Uçak ve yolcu sayısı geçen yıla oranla 3 kat arttı." dedi.



Ustaoğlu, Rusya'nın Soçi kentinden Trabzon Limanı'na gelen "Astoria Grande" adlı 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyeri ziyaret etti.

Trabzon Bölge Liman Başkan Vekili Abid Emre Özak ve Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş'in de hazır bulunduğu ziyarette Ustaoğlu, turu düzenleyen şirket yetkileri ve gemi kaptanından bilgi aldı.

Ustaoğlu, 800 yolcusuyla limana demirleyen kruvaziyeri gezerek, Trabzon'un turizmde çok bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Kente gelen yabancı turist sayısında bu yıl ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Dış hatlardan ilimize gelen yolcu sayısı bugün itibarıyla 325 bini, uçak sayısı da 2 bin 270'i geçti. Uçak ve yolcu sayısı geçen yıla oranla 3 kat arttı. Kruvaziyer gemiler de gelmeye başladı. Hedefimiz 2023 yılında ilimizi turizmde marka yapmak." değerlendirmesinde bulundu.



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