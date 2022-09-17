Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedinin kısırlaştırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sevimli dostlarla yakından ilgilenildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 82 bin metrekare alana kurulan merkezde, hasta ve yaralı sahipsiz hayvanların klinik ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanarak, saldırgan hayvan bölümü, karantina, muayene, ameliyathane ve müşahede alanları da bulunduğu aktarıldı.

Merkezde 5 veteriner hekimin, röntgen, hemogram ve ultrason cihazlarıyla hasta ve yaralı hayvanlara daha etkin müdahalede bulunabildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son bir yılda 2 bin 409 sahipsiz köpek kısırlaştırılırken, 533 hayvan ise aşılandı. Ayrıca 7 bin 669 sahipsiz hayvan tedavi edilirken, 381 sevimli dost ise sahiplendirildi. Son bir yılda barınağa gelen köpek sayısı ise 8 bin 286. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de bin 332 kedi ve 908 köpeği yerinde kısırlaştırdı."

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