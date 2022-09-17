Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da partililere seslendi:

TRABZON (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim anketim sokaklardır. O sandığı patlatacak Memleket Partisi. Bunu da herkes görecek." dedi.

İnce, partisinin Araklı İlçe Başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, Memleket Partisi olarak ne Cumhur İttifakı'na ne de Millet İttifakı'na benzemediklerini belirterek, "Tohumu değiştirmiyoruz ama her gün suluyoruz, gübresini veriyoruz, güneşe çıkartıyoruz. Gerisi Allah'tan." diye konuştu.

Türkiye'yi karış karış dolaşarak dertlerini anlattıklarını dile getiren İnce, şu değerlendirmede bulundu:

"Bana diyorlar ki 'Yeni kurulmuş bir partisin. Karşında devlet var, Erdoğan var, devletin hazinesi var. Yanında MHP var. Karşısında Kılıçdaroğlu, Akşener, Saadet, Gelecek ve DEVA var. El altından da HDP var. Sen bu ikisini birden nasıl devireceksin? Neye güveniyorsun? Belediyen yok, hazine yardımın yok, arkanda müteahhit yok.' İşte benim arkamda olanlar burada, gönüllüler ordusu. Peki ben bu milletin neyine güveniyorum? Söyleyeyim, iyi insanlara, kan verenlere, yetimin başını okşayanlara, yolda bulduğu ekmek parçasını öpüp başına koyup kenara koyanlara, organ bağışı yapanlara, kırmızı ışıkta duranlara, komşusu açken kendisi tok yatmayanlara, fakire fukaraya yardım edenlere, haram lokma yemekten korkanlara güveniyorum. Dolayısıyla bu millete güveniyorum. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Takdir sizindir, gerisi kaderimizde ne yazdıysa o olur."

İnce, daha sonra Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde 2,5 yıl önce meydana gelen heyelanda 21 ev ve caminin hasar gördüğü bölgede incelemede bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ortahisar ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden ve bir süre vatandaşlarla görüşen İnce, anket şirketlerinin oy oranlarını eleştirerek, "Sokaktaki karşılaştığımız durumu görüyorsunuz. Yüzde 1'lik, 2'lik parti olabilir mi? Çok daha fazlası. Bunu ben görüyorum. Benim anketim sokaklardır. O sandığı patlatacak Memleket Partisi. Bunu da herkes görecek. Anket firmalarına da kapak olsun." ifadelerini kullandı.

İnce, Akçaabat ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Giresun'a hareket etti.

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