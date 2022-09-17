Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın konuk edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla sona erdirdi.

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında yarın saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.





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