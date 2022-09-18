Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gülbaharhatun Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, adli makamlardan alınan arama kararı/talimatına istinaden A.K'nin motosikletinde arama yapıldı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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