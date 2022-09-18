Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri narkotik sokak operasyonları kapsamında, B.C. ve Ç.A'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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