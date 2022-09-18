Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu süreçten kazanarak çıkmak, milli araya girerek nefes almak önemliydi." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 48 günde 12. resmi müsabakalarını oynayıp, yoğun bir maç programından çıkarak milli araya girdiklerini belirtti.

Sakatlıklar, transferde gidenler ve sonradan gelenlerle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını anlatan Avcı, yaptıkları doğru tespitlerle çıkışa geçtiklerini, milli araya girerken de bu dönemden çok sağlıklı çıktıklarını anlattı.

Avcı, bu kez yedikleri iki golün geçiş oyunundan olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Topun arkasında olduğumuzda goller yedik. Bugün de farklı bir senaryo ile karşılaştık. İlk 45 dakika oyun organizasyonuna sadık kalarak 2-2'ye dönüş yaparak üretken oynadık. İkinci yarı daha iyi olacak derken 65. dakikaya kadar oyuna giremedik, oyundan uzaklaştık. Bugün oyun başında olmayan taraftar 65. dakikadan sonra devreye girdi. Onlar, bizim itici gücümüz. 72 saat dolmadan 32 derece nemli havada oynanan maçtı. Oyuncular vazgeçmedi, yaptığımız hamleler cevap verdi. Son saniyeye kadar sabırlı oyun planlarına sadık kalarak sonuna kadar galibiyeti kovaladık. 65'den sonra oyun, ilk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. Bu süreçten kazanarak çıkmak, milli araya girerek nefes almak önemliydi."

Avcı, Erol Bulut'un hakem kararlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Yarışmacı teknik direktör olarak toplamda 3 tane yoktur hakem hakkında açıklamam. Akşamleyin değerlendirmesini hakem hocaları, MHK yapar. Ben bunu kazandığım kaybettiğimde ifade ettim. Bu oyunu hakemler üzerinden konuşursak kendimizi geliştiremeyiz. Bazı geliştirmemiz gereken konular var." yanıtını verdi.

Milli ara öncesi hiçbir şey düşünmediğini dile getiren Avcı, "Bu dönem için hiçbir şekilde planlama yapmadım, sadece dinlenmek ve uzak kalmak istiyorum. Sakatlarım var, onların dönmesini istiyorum. Milli oyuncuların da sağlıklı dönmesinden yana olacağım." diye konuştu.

Avcı, Marek Hamsik'in performansına ilişkin de "60-70 dakika biraz daha sahada kalmasını istiyoruz. Marek'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerdeki aklımız, organizasyon şefi. Sakat olmadığı, iyi olduğu zaman her zaman katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.





- Larsen: "Biraz zor oldu"





Bordo-mavili takımın Danimarkalı sağ bek oyuncusu Jens Stryger Larsen ise maça kötü başladıklarını belirterek, "Maalesef maça kötü başladık. Yalnız, kendi varlığımız hissettirebilmek için mücadele ettik. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı biraz zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı ile ilgili olarak ise Larsen, "Avrupa'da oynadığımız maçtan sonra problem yaşamıştık bundan sonra tedavimi aldım ve deneme yaptık. Kendimi iyi hissettim ve takımın yanında olmak istediğimi söyledim. Sıkıntı olmadı. Aynı şekilde milli takımda da devam edeceğim." diye konuştu.

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