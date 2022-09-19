Akçaabat Belediyesi'nin mobil uygulaması hizmet vermeye başladı

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, gelişen teknolojik yenilikler ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda hazırlanan mobil uygulamanın hizmete girdiğini belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, mobil uygulamanın sunduğu hizmetler ile vatandaşın işinin kolaylaşacağını, sosyal yaşam kalitesinin artacağını ifade etti.

Uygulama üzerinden e-formlar aracılığı ile başvuruların da yapılabileceğine değinen Ekim, şunları kaydetti:

"Online ödemeler ile anında işlem gerçekleştirilebilecek, ihaleleri canlı izlenebilecek. Akçaabat Belediyesi mobil uygulaması şimdilik 'Google Play' üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Çok yakında 'App Store' üzerinden de indirilip kullanılmaya başlanabilecek. Akçaabat Belediyesi mobil uygulaması kent hakkında gerekli tüm bilgilere ulaşabileceğiniz kullanıcı dostu bir uygulama olarak hazırlandı. Sürekli güncellenecek bu uygulama ile vatandaşlarımız Akçaabat'taki etkinlik bilgileri, nöbetçi eczaneler, haberler, turizm rehberi, şehir kameraları ve belediye işlemleri gibi hayatı kolaylaştıracak birçok bilgiye ulaşabilecek, birçok işlemi hızlıca halledebilecek. Vatandaşların her alanda sorununu çözmek ve hayatını kolaylaştırmak için durmadan çalışıyoruz. Çünkü bu şehrin insanı her şeyin en iyisini en bilimselini ve en iyi teknolojiyi hak ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.