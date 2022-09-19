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Orta ve Doğu Karadeniz'de "19 Eylül Gaziler Günü" törenleri

AA

Orta ve Doğu Karadeniz'de "19 Eylül Gaziler Günü" törenleri

TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Bayburt, Rize ve Artvin'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon Atatürk Alanı'ndaki tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Seyyah Sağıroğlu, gazilerin gösterdiği fedakarlığın unutulamayacağına işaret ederek, "İnşallah bu memlekette bir daha muharebe olmaz. Ama olursa da 70 yaşında hazırız. Devletimiz yeter ki yürü desin." dedi.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

- Ordu

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Sonel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

- Bayburt

Bayburt'taki tören Genç Osman Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile diğer protokol üyelerinin katıldığı törende, şehitlik anıtına çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Bayburt Şehit ve Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilen törende, Vali Epcim ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

- Rize

Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs Gazisi Nejdet Tecimer'in günün anlamına ilişkin konuşma yaptığı törene, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

- Artvin

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, toplumun inancında "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" düsturunun bulunduğunu söyledi.

Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, bağımsızlığına kasteden her türlü girişimin, karşısında bu iradeyi bulduğunu belirten Doruk, "Bu nedenle aziz milletimiz, tarih boyunca istiklal ve istikbalinden asla taviz vermemiştir. En zor şartlar altında bile kutsal bildiği tüm değerlerine sahip çıkmıştır. Bu anlayışla hareket eden kahramanlarımız, canından vazgeçmiş, vatanından vazgeçmemiştir. Gazilerimiz, kahramanlığın sönmeyen meşalesidir." sözlerini sarf etti.

Tören, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Erge, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nilda Yavuzdemir, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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