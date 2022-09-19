AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'dan Gaziler Günü mesajı

TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının da verildiğini belirtti.

19 Eylül'ün, vatanın ve milletin birliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan gazilerin şeref ve şan günü olduğunu ifade eden Cora, "Aziz milletimiz, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' düsturuyla büyük mücadeleler vermiş, bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş, bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cora, Anadolu'nun kapılarını açan, üç kıta yedi düvelde hakimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan kahraman bir ecdadın torunları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atalarımızdan bizlere yadigar olan gaza anlayışının bir eseri olarak şanlı tarihimiz, gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle doludur. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz."

Devletin şehit ve gazilere olan vefa borcunu ifade etmek için iktidarları döneminde çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Cora, "Bugüne kadar 47 bin 437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam ettik. 21 bin 115 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık. Görevi nedeniyle malul hale gelen gazilerimize, hayatını kaybedenlerin ailelerine en az 30 yıl hizmet yapmış gibi aylık bağladık." ifadelerini kullandı.

Cora, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletin ve devletin bekası için canlarını ortaya koymuş aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle, hayatta olan gazileri de şükranla andığını belirtti.





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