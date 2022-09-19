Trabzon'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'nin Akçaabat ilçesinde bulunduğu adresi belirledi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.









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